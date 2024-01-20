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В Ижевске завершился женский спринт этапа Кубка России по биатлону

15:20, 20 января, 2024
Константин Ижболдин
журналист
В Ижевске завершился женский спринт этапа Кубка России по биатлону
15:20, 20 января, 2024
Константин Ижболдин
журналист
162
0
#биатлон\n#Ижевская винтовка
Фото: ИА "Сусанин"
162
0

Биатлонистки Удмуртии на смогли попасть в десятку лучших.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжаются Всероссийские соревнования на Кубок России по биатлону (0+). 20 января победила в гонке на 7,5 километров Наталия Шевченко из Свердловской области. Результаты спринта опубликованы в телеграм-канале Союза биатлонистов России. 

Победительница гонки при стрельбе не допустила ни одного промаха и на 10 секунд опередила на финише Анастасию Егорову. Биатлонистка из Мурманской области добилась серебряной награды. Бронзовую медаль завоевала Анастасия Батманова из Сахалина. 

Биатлонистки Удмуртии на смогли попасть в десятку лучших.

Напомним, сегодня также состоялся мужской спринт, в котором победил спортсмен из Республики Беларусь Иван Тулатин. 

15:20, 20 января, 2024
Константин Ижболдин
журналист
162
0
#биатлон\n#Ижевская винтовка