В Ижевске завершился женский спринт этапа Кубка России по биатлону

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжаются Всероссийские соревнования на Кубок России по биатлону (0+). 20 января победила в гонке на 7,5 километров Наталия Шевченко из Свердловской области. Результаты спринта опубликованы в телеграм-канале Союза биатлонистов России.

Победительница гонки при стрельбе не допустила ни одного промаха и на 10 секунд опередила на финише Анастасию Егорову. Биатлонистка из Мурманской области добилась серебряной награды. Бронзовую медаль завоевала Анастасия Батманова из Сахалина.

Биатлонистки Удмуртии на смогли попасть в десятку лучших.

Напомним, сегодня также состоялся мужской спринт, в котором победил спортсмен из Республики Беларусь Иван Тулатин.