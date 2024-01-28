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Команда биатлониста из Удмуртии Ивана Черезова заняла 5-е место в Гонке звезд

14:11, 28 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Команда биатлониста из Удмуртии Ивана Черезова заняла 5-е место в Гонке звезд
14:11, 28 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
691
0
#биатлон\n#звезды
Фото: vk.com/ivancherezov
691
0

Он бежал в паре с фигуристкой Эммой Гаджиевой.

Москва. Команда двухкратного олимпийского призёра,  трёхкратного чемпиона мира по биатлону и заместителя председателя Госсовета Удмуртии Ивана Черезова заняла 5-е место на Гонке звезд (18+). Об этом стало известно во время трансляции гонки на «МАТЧ» ТВ.

Гонка проходила 28 января в «Лужниках». В паре с Иваном Черезовым участвовала бывшая фигуристка, ныне телеведущая Эмма Гаджиева. 

Помимо них в гонке участвовали такие спортсмены как: Екатерина Юрлова-Перхт, Алексей Петухов, Ольга Зайцева и другие биатлонисты профессионалы или любители.

Напомним, в прошлом году в команде с заслуженным спортсменом Удмуртии была телеведущая Ольга Петрикова, с которой они стали победителями гонки.

14:11, 28 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
691
0
#биатлон\n#звезды