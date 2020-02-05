Дополнительный рейс Сарапул – Камбарка появился в Удмуртии

Электричка будет курсировать в удобное для жителей время.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии запустили дополнительный пригородный поезд, соединивший Сарапул и Камбарку. Электричка будет курсировать в удобное для жителей время, рассказал информагентству «Сусанин» министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев.



«Это дополнительный рейс. Люди на что жаловались? Им из Камбарки надо приехать в больницу. Раньше они с утра уезжали, а сейчас у них дополнительный рейс появился, в удобное для них время», – отметил Горбачев.



Он назвал запуск рейса «значимым событием для жителей Удмуртской Республики».



Поезд сообщением «Янаул – Сарапул» будет отправляться со станции в 07:13 по московском времени, из Камбарки – в 08:05 (мск) и прибывать в Сарапул в 08:49 (мск). В обратный путь состав будет трогаться в 10:03 (мск).



По маршруту будет курсировать 1 цельнометаллический вагон, рассчитанный на 70 сидячих мест.



Напомним, что из Сарапула в Камбарку можно добраться на трех других электричках: утром, днем и вечером.