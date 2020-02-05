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Дополнительный рейс Сарапул – Камбарка появился в Удмуртии

15:30, 05 февраля, 2020
Ксения Чернова
Дополнительный рейс Сарапул – Камбарка появился в Удмуртии
15:30, 05 февраля, 2020
Ксения Чернова
209
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#Сарапул\n#транспорт\n#Удмуртия\n#общественный транспорт
Фото: Facobook.com. Алексей Горбачёв
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Электричка будет курсировать в удобное для жителей время.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии запустили дополнительный пригородный поезд, соединивший Сарапул и Камбарку. Электричка будет курсировать в удобное для жителей время, рассказал информагентству «Сусанин» министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев. 

«Это дополнительный рейс. Люди на что жаловались? Им из Камбарки надо приехать в больницу. Раньше они с утра уезжали, а сейчас у них дополнительный рейс появился, в удобное для них время», – отметил Горбачев. 

Он назвал запуск рейса «значимым событием для жителей Удмуртской Республики». 

Поезд сообщением «Янаул – Сарапул» будет отправляться со станции в 07:13 по московском времени, из Камбарки – в 08:05 (мск) и прибывать в Сарапул в 08:49 (мск). В обратный путь состав будет трогаться в 10:03 (мск). 

По маршруту будет курсировать 1 цельнометаллический вагон, рассчитанный на 70 сидячих мест. 

Напомним, что из Сарапула в Камбарку можно добраться на трех других электричках: утром, днем и вечером.

15:30, 05 февраля, 2020
Ксения Чернова
209
0
#Сарапул\n#транспорт\n#Удмуртия\n#общественный транспорт

 

 

 


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