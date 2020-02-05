Временно исполняющим обязанности начальника назначен Александр Лемзин.

Ижевск. Удмуртия. Вадим Выгулярный покинул пост гендиректора Главного военно-строительного управления №8 в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Временно исполняющим обязанности начальника стал Александр Лемзин.

За время работы Выгулярного - с 2018 по 2020 годы, было завершено строительство и передано в эксплуатацию более 700 зданий по 32 объектам Минобороны России. В том числе введены в эксплуатацию реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, поликлиника в Ленинском районе Ижевска.

После освобождения от должности Выгулярный продолжит работу в системе Военно-строительного комплекса.

Наша справка:

Лемзин Александр Николаевич родился 31 мая 1979 года.

Окончил Новосибирский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии».

С 2003 года возглавлял предприятия в строительной отрасли.

С 2018 года работает в Главном военно-строительном управлении № 8.