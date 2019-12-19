Жители Удмуртии стали чаще обращаться к главе республики в соцсетях

Больше всего проблем оказалось в Ижевске и в Завьяловском районе.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что с начала года к нему в социальных сетях обратились 13 341 раз. Как он отметил в эфире радио «КП Ижевск», это на 4 тыс. обращений больше, чем было в 2018 году.

Больше всего проблем оказалось в Ижевске, в Завьяловском районе, а также в Увинском, Якшур-Бодьинском, Балезинском и Малопургинском районах.

«Главам еще раз прошу обратить внимание. Олег Николаевич Бекмеметьев (глава Ижевска – Прим.ред) слушает, является образцово-показательным главой по обращениям граждан, чего нельзя сказать о главах районах города. Самый отстающий – Устиновский район», – подчеркнул Бречалов.

В числе самых частых вопросов – содержание дорог и проблемы ЖКХ.

«Очень много вопросов к компаниям, которые обслуживают дороги и тротуары, а также к управляющим компаниям. Мы провели очень серьезную работу с ними», – добавил глава Удмуртской Республики.