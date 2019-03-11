Прощай, зима: жители Удмуртии поделились фотографиями с празднования Масленицы

10 марта по всей республике прошли мероприятия – проводы зимы.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии в воскресенье, 10 марта, проводили зиму масленичными гуляниями. Во всех уголках республики прошли праздничные мероприятия.

Главная Масленица республики прошла в Сарапуле. Праздничные гуляния посетили около 12 тыс. человек.

Александр Ессен Главная Масленица республики на этот раз соединила в себе древние обычаи русского народа и многовековую историю Сарапула! "Русская Масленица в купеческом городе С" -под таким слоганом собрала гостей...





















Фотографии: пресс-служба Сарапула

Эльмира Габдулхаева Масленица республиканского масштаба прошла вчера в купеческом городе Сарапул. Потрясающее событие было очень много конкурсов, розыгрышей, песен, танцев, состязаний, а так же организованное горячее...

В Ижевске на ипподроме проходила «Широкая масленица». Кульминацией праздника стало грандиозное огненное шоу «Пламенное искусство».













Фотографии: пресс-служба администрации Ижевска