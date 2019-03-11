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Прощай, зима: жители Удмуртии поделились фотографиями с празднования Масленицы

09:55, 11 марта, 2019
Диана Ворончихина
09:55, 11 марта, 2019
Диана Ворончихина
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#общество\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Масленица\n#Удмуртия\n#новости\n#праздник
Фото: пресс-служба Сарапула
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10 марта по всей республике прошли мероприятия – проводы зимы.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии в воскресенье, 10 марта, проводили зиму масленичными гуляниями. Во всех уголках республики прошли праздничные мероприятия.

Главная Масленица республики прошла в Сарапуле. Праздничные гуляния посетили около 12 тыс. человек.

Александр Ессен

Главная Масленица республики на этот раз соединила в себе древние обычаи русского народа и многовековую историю Сарапула! "Русская Масленица в купеческом городе С" -под таким слоганом собрала гостей...

Республиканская Масленица15.jpg


Республиканская Масленица7.jpg


Республиканская Масленица 2.jpg

Фотографии: пресс-служба Сарапула 

Эльмира Габдулхаева

Масленица республиканского масштаба прошла вчера в купеческом городе Сарапул. Потрясающее событие было очень много конкурсов, розыгрышей, песен, танцев, состязаний, а так же организованное горячее...



В Ижевске на ипподроме проходила «Широкая масленица». Кульминацией праздника стало грандиозное огненное шоу «Пламенное искусство».

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Фотографии: пресс-служба администрации Ижевска

Ольга Абрамова

Городская Масленица на ипподроме! Не думаю, что стоит писать... Лучше на это смотреть! Дмитрий Кулишов, Максим Сорокин - все получилось! PS. Если Вы ещё не здесь, то нужно поторопиться!

09:55, 11 марта, 2019
Диана Ворончихина
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#общество\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Масленица\n#Удмуртия\n#новости\n#праздник

 

 

 


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