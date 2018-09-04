Жители Ижевска выберут улицы для ремонта в 2019 году

Опрос стартовал 3 сентября и продлится 2 недели до 14 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска выберут улицы, которые отремонтируют в 2019 года по программе «Безопасные и качественные дороги». Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, опрос пройдет с 3 по 14 сентября.

Ижевчанам предлагается из 59 объектов выбрать 5 улиц. Отметим, что список был сформирован на основании рекомендаций общественных организаций «Автомобилисты Удмуртии», «Автомобильная Удмуртия», «Общероссийский народный фронт», коллективных и индивидуальных обращений граждан, а также предложений администрации Ижевска.

Итоги голосования будут опубликованы на сайтах администрации города, республиканского Миндортранса, в региональном сообществе в социальной сети ВКонтакте.