В Удмуртии начался мотопробег в честь 25-летия экспедиции Ижевск-Кейптаун

Ижевск. Удмуртия. Порядка трех десятков мотоциклов и пятидесяти их наездников стартовали в пробеге «ИЖ куда доехали!» от администрации столицы Удмуртии. В течении трех дней экспедиции ветеранов мотоспорта будут сопровождать участники мотоклуба «Кочевники».

Участник мотопробега Юрий Мишкин рассказал, что для него это путешествие далеко не первое. В 2000 году он стал капитаном команды Удмуртии в пробеге по городам-героям СССР. Тогда путь пролегал по дорогам России, Украины и Белоруссии. «Ездили целый месяц. 1 мая нас официально с Центральной площади проводили. Приехали мы примерно через месяц и торжественно нас встретили также в День города 12 июня на Центральной площади», - сообщил он.

Комиссар авто-мото-пробега Ижевск-Кейптаун Вячеслав Ануфриев рассказал, что 25 лет назад вообще-то собирался в отпуск в Крым. Но его планы изменило предложение мэра города, под чьим руководством он работал: «Шеф, то есть Салтыков вызвал и сказал: «Я не возражаю тебя отправить в отпуск, но только там, где жарче, в Африку». Говорю, конечно поеду. Я думал шутил он, оказывается на самом деле. <…> Мы уходили в Африку 30 октября. Мороз, снег, в Судан пришли – 52 (градуса тепла - прим.ред.)». Главной задачей при проведении мотопробега Анатолий Салтыков считал безопасность. Для Ануфриева он сформулировал ее просто: «Смотри, чтоб никого не съели».

Однако задача была совсем не шуточная. Предстояло проехать 25 тысяч километров через три части света – Европу, Азию и Африку, пересечь три моря и 17 стран.

Секретарь мотоклуба «Кочевники» Иван Трохин рассказал журналисту ИА «Сусанин» о маршруте нового пробега: «В километрах это будет около тысячи. Мы проедем фактически вокруг всей Удмуртии. Сейчас мы выедем из Ижевска в Воткинск, через Пермский край и Большую Соснову в Дебесский район, Игра, Селты, Ува. В Уве у нас будет ночевка. Второй день мы поедем Ува - Вавож - Можга - Грахово - Алнаши - Кичкетан - Чеганда - Каракулино. В третий день мы уезжаем из Cарапула в сторону Ижевска, заедем в лагерь Елочка к подросткам». По его словам, на подготовку экспедиции ушло 9 месяцев, в течение которых байкеры дважды прошли по намеченному маршруту. В каждом населенном пункте запланирована своя программа, а также многочисленные встречи.