Ресторан «Династия» в Ижевске, где отравились люди, возобновит работу с 15 июня

Все замечания Роспотребнадзора устранены.

Ижевск. Удмуртия. Ресторанный комплекс «Династия» («РКД») в Ижевске, где в мае отравились несколько человек, возобновит работу с 15 июня 2018 года. Как сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики, соответствующее постановление вынес Октябрьский районный суд города в четверг, 14 июня.

Напомним, «Династию» в Ижевске закрыли 29 мая после сообщения об отравлении там нескольких человек. Также сообщалось, что у пятерых сотрудников ресторана заподозрили сальмонеллёз.

Представитель компании предоставил заключение регионального Роспотребнадзора. Заведение общепита устранило нарушения из-за которых его закрыли. В результате суд вынес постановление о досрочном прекращении исполнения административного наказания и о возобновлении с 15 июня 2018 года деятельности ООО «РКД».