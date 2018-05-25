Удмуртия в минуту: главные новости недели

Вечер пятницы – время подведения информационных итогов минувших пяти дней.

Ижевск. Удмуртия. Еще одна рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» рассказывают о самых интересных новостях минувших пяти дней.

Полная ликвидация:

К понедельнику, 21 мая, стабилизировалась ситуация в селе Пугачево. На прошлой неделе там гремели взрывы, вызванные палом травы. В воскресенье авиация завершила свою работу, а в начале недели село покинула группировка спасателей.

Статус школы:

Во вторник власти Ижевска рассказали, что школа в ижевском микрорайоне «Столичный» перейдет из республиканского подчинения в городское. При этом учреждение сохранит статус лицея.

Сухим из воды:

В среду стало известно, что экс-глава Воткинского района Андрей Русинов попал под амнистию. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Пользуясь положением, он получил наиболее ликвидные земельные участки для своего юрлица.

Отравление детей:

Главной новостью четверга, 24 мая, стало отравление детей в кафе «Династия» в Ижевске. Малыши попали в больницу. Представитель кафе на своей странице написала, что руководство приняло решение временно закрыть заведение.

О погоде:

Впереди – последние майские выходные. Однако погода не располагает к прогулкам. Ближайшей ночью в Удмуртии грянут заморозки. В субботу, 26 мая, будет тепло и осадков не ожидается, а в воскресенье в республику придут дожди. Кроме того, в регионе существенно похолодает.