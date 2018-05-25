play
pause
  • $ 61.41 ↓
  • € 72.01 ↓

Удмуртия в минуту: главные новости недели

18:37, 25 мая, 2018
18:37, 25 мая, 2018
538
0
#дети\n#образование\n#здоровье\n#Ижевск\n#Воткинск\n#общепит\n#погода\n#видео\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие\n#Картина дня
538
0

Вечер пятницы – время подведения информационных итогов минувших пяти дней.

Ижевск. Удмуртия. Еще одна рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» рассказывают о самых интересных новостях минувших пяти дней.

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


Полная ликвидация:

К понедельнику, 21 мая, стабилизировалась ситуация в селе Пугачево. На прошлой неделе там гремели взрывы, вызванные палом травы. В воскресенье авиация завершила свою работу, а в начале недели село покинула группировка спасателей.

Статус школы:

Во вторник власти Ижевска рассказали, что школа в ижевском микрорайоне «Столичный» перейдет из республиканского подчинения в городское. При этом учреждение сохранит статус лицея.

Сухим из воды:

В среду стало известно, что экс-глава Воткинского района Андрей Русинов попал под амнистию. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Пользуясь положением, он получил наиболее ликвидные земельные участки для своего юрлица.

Отравление детей:

Главной новостью четверга, 24 мая, стало отравление детей в кафе «Династия» в Ижевске. Малыши попали в больницу. Представитель кафе на своей странице написала, что руководство приняло решение временно закрыть заведение.

О погоде:

Впереди – последние майские выходные. Однако погода не располагает к прогулкам. Ближайшей ночью в Удмуртии грянут заморозки. В субботу, 26 мая, будет тепло и осадков не ожидается, а в воскресенье в республику придут дожди. Кроме того, в регионе существенно похолодает.

18:37, 25 мая, 2018
538
0
#дети\n#образование\n#здоровье\n#Ижевск\n#Воткинск\n#общепит\n#погода\n#видео\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевске мужчина с ножом напал на полицейского: злоумышленника застрелили

21:32, 19 мая, 2018
19394

Несколько детей отравились в кафе «Династия» Ижевска

8270
15:27, 24 мая, 2018

Чиновники администрации Ижевска приехали на работу на велосипеде

7950
11:17, 18 мая, 2018

Житель Удмуртии попытался сжечь бывшую жену

6853
14:14, 23 мая, 2018

12 кандидатов на пост глав города зарегистрировали в Можге

5182
17:04, 19 мая, 2018

Два человека разбились в Татарстане после прыжка с парашютом

15:07, 20 мая, 2018
3166

Стал известен новый состав российского правительства

2481
15:54, 18 мая, 2018

На Кузбассе медведь «помог» заблудившимся в тайге юношам вызвать спасателей

2458
18:20, 21 мая, 2018

Мария Шарапова рассказала о приближении конца карьеры

2390
14:29, 19 мая, 2018

Бывшего замминистра культуры Пирумова арестовали по делу о хищениях в Эрмитаже

2327
19:33, 18 мая, 2018

Принц Гарри женился на Меган Маркл

16:08, 19 мая, 2018
2755

Бывшая секретарша Сильвио Берлускони оставила ему в наследство 3 млн евро

2511
13:06, 20 мая, 2018

Янни или Лорел: в сети начались споры о новой звуковой иллюзии

2315
11:48, 18 мая, 2018

СМИ: КНДР может полностью заморозить переговоры с Южной Кореей

2023
10:40, 18 мая, 2018

Пассажирский «Боинг» разбился на Кубе: погибли более 100 человек

1962
10:02, 19 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

«Последний звонок 2018» в Ижевске

Удмуртия в минуту: отравление детей в ижевском кафе и амнистия Андрея Русинова

24 мая, 2018