Бывший глава Воткинского района Андрей Русинов попал под амнистию

Суд вынес приговор экс-чиновнику 18 мая.

Воткинск. Удмуртия. Бывший глава Воткинского района Удмуртии, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, попал под амнистию. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества.

Установлено, что когда Андрей Русинов занимал должность главы МО Воткинский район, он также фактически являлся руководителем акционерного общества «Новая жизнь».

Суд вынес решение по делу Русинова 18 мая 2018 года. Его признали виновным и назначили штраф в размере 200 тыс. рублей. Однако в связи с наличием большого количества смягчающих обстоятельств суд счел возможным применить амнистию.

Напомним, что Андрея Русинова задержали в сентябре 2017 года. За несколько месяцев до этого он написал заявление об отставке.

Врио главы Удмуртии об отставке руководителя Воткинского района Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-17.

Однако Русинов покинул пост главы района только через месяц, после чего его место занял Илья Прозоров.

Позже правоохранители начали проверять деятельность районных чиновников. СК завел уголовное дело из-за неправомерного изъятия муниципальной земли. Бывшего главу администрации задержали.

Также отметим, что накануне задержания председатель последнего оставшегося в Воткинском районе колхоза Андрей Чернов обвинил Русинова в создании организованной преступной группы.