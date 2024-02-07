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Глазовский университет откроет на Кубе ещё два центра открытого образования

10:10, 07 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Глазовский университет откроет на Кубе ещё два центра открытого образования
10:10, 07 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
96
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#ГИПУ имени Короленко\n#Куба\n#образование\n#русский язык
Фото: vk.com (Янина Чиговская-Назарова)
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Один из них заработает уже на этой неделе.

Глазов. Удмуртия. Глазовский инженерно-педагогический университет имени Короленко откроет на Кубе ещё два центра открытого образования. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала ректор вуза Янина Чиговская-Назарова. 

Центры оборудуют в Гаванском университете и Университете Матансаса. Вузы уже подписали договор о сотрудничестве. Планируется, что на базе Университета Матансаса площадка по изучению русского языка и культуры откроется до 11 февраля. 

Также представители двух стран обсудили совместную разработку учебных пособий по изучению русского языка и программы повышения квалификации преподавателей Кубы.

Напомним, что ГИПУ имени В.Г. Короленко уже запустил центры открытого образования на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа

В Гаване площадка работает на территории комплекса Храма Казанской иконы Божией Матери с мая 2023 года. С открытия объекта в нём прошли обучение 170 человек, а также центр принял более 800 заявок на изучение русского языка. 

10:10, 07 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
96
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#ГИПУ имени Короленко\n#Куба\n#образование\n#русский язык