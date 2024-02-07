Глазовский университет откроет на Кубе ещё два центра открытого образования

Глазов. Удмуртия. Глазовский инженерно-педагогический университет имени Короленко откроет на Кубе ещё два центра открытого образования. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала ректор вуза Янина Чиговская-Назарова.

Центры оборудуют в Гаванском университете и Университете Матансаса. Вузы уже подписали договор о сотрудничестве. Планируется, что на базе Университета Матансаса площадка по изучению русского языка и культуры откроется до 11 февраля.

Также представители двух стран обсудили совместную разработку учебных пособий по изучению русского языка и программы повышения квалификации преподавателей Кубы.

Напомним, что ГИПУ имени В.Г. Короленко уже запустил центры открытого образования на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа.

В Гаване площадка работает на территории комплекса Храма Казанской иконы Божией Матери с мая 2023 года. С открытия объекта в нём прошли обучение 170 человек, а также центр принял более 800 заявок на изучение русского языка.