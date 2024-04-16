Студентки Глазовского университета второй год подряд побеждают на олимпиаде по педагогике «Хрустальное яблоко»

Глазов. Удмуртия. Студентки ГИПУ имени В. Г. Короленко из Глазова победили во Всероссийской олимпиаде по педагогике «Хрустальное яблоко». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртии.

Отмечается, что эта олимпиада по педагогике считается одной из самых престижных в России. В финале за победу боролись 10 команд. Жюри оценивало общую педагогическую эрудицию участников, глубину понимания заявленной темы к Году семьи и защиту проекта.

От Глазовского университета выступали студентки факультета социальных коммуникаций и филологии Елизавета Щиголева, Дарья Мещалкина, Софья Перевощикова, Алина Дмитриева и Юлия Овечкина. Девушки второй год подряд показали наилучший результат и взяли победную статуэтку «Хрустальное яблоко».

«Искренне поздравляю и благодарю за такую значимую победу в юбилейный для нашего университета год! Горжусь!» — прокомментировала ректор университета Янина Чиговская-Назарова.