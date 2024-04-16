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Студентки Глазовского университета второй год подряд побеждают на олимпиаде по педагогике «Хрустальное яблоко»

13:30, 16 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Студентки Глазовского университета второй год подряд побеждают на олимпиаде по педагогике «Хрустальное яблоко»
13:30, 16 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Глазов\n#Удмуртия\n#образование\n#Олимпиада\n#студенты\n#ГИПУ имени Короленко
Фото: пресс-служба Минобра Удмуртии
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Они состязались ещё с девятью командами.

Глазов. Удмуртия. Студентки ГИПУ имени В. Г. Короленко из Глазова победили во Всероссийской олимпиаде по педагогике «Хрустальное яблоко». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртии.  

Отмечается, что эта олимпиада по педагогике считается одной из самых престижных в России. В финале за победу боролись 10 команд. Жюри оценивало общую педагогическую эрудицию участников, глубину понимания заявленной темы к Году семьи и защиту проекта. 

От Глазовского университета выступали студентки факультета социальных коммуникаций и филологии Елизавета Щиголева, Дарья Мещалкина, Софья Перевощикова, Алина Дмитриева и Юлия Овечкина. Девушки второй год подряд показали наилучший результат и взяли победную статуэтку «Хрустальное яблоко». 

«Искренне поздравляю и благодарю за такую значимую победу в юбилейный для нашего университета год! Горжусь!» — прокомментировала ректор университета Янина Чиговская-Назарова. 

13:30, 16 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
9
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#образование\n#Олимпиада\n#студенты\n#ГИПУ имени Короленко