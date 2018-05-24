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Несколько детей отравились в кафе «Династия» Ижевска

15:27, 24 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
15:27, 24 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
2144
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кафе\n#отравление\n#происшествие\n#отравление ребенка
Фото: @arzik2
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В заведении общественного питания началась проверка.

Ижевск. Удмуртия. Дети отравились в кафе «Династия» в Ижевске. Об этом сообщила мать заболевшего мальчика на своей странице в соцсетях.

«Вот так мой ребёнок поел в Семейном кафе «Династия»! В субботу ужинали двое детей и родители… Рано утром ребёнку стало плохо, из-за непрекращающегося поноса и высокой температуры вызвали скорую, увезли в инфекционную больницу! На данный момент мой ребёнок находиться в тяжелом состоянии до сих пор! Температура 39,6 максимум, сбиваем до 37,7, сильная интоксикация! Понос не прекращается, не успеваю менять памперсы и пелёнки! Врачи в шоке! Владельцы заведения никак не реагируют! Позже поступил второй ребенок, который ужинал вместе с моим, с точно такой же клинической картиной», - написала женщина на своей странице «ВКонтакте».

Ресторатор, представитель «Династии» Алёна Кручинина на своей странице в «Инстаграме» сообщила, что принято решение временно закрыть заведение.

«Друзья мои!.. Мы не едим и не спим уже трое суток. Мы знаем все! Нас проверяют все! Мы закрылись пока самостоятельно до выяснения причин. Будем действовать в рамках закона и сделаем всё, что от нас зависит», - написала Алёна Кручинина.

В Минздраве Удмуртии факт отравления детей подтвердили и уточнили, что на месте сейчас ведется проверка.

15:27, 24 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
2144
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кафе\n#отравление\n#происшествие\n#отравление ребенка

 

 

 


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