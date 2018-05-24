В суде рассказали подробности уголовного дела бывшего главы Воткинского района

Русинов, пользуясь своим положением, получил наиболее ликвидные земельные участки для своего юрлица.

Воткинск. Удмуртия. Стали известны подробности уголовного дела в отношении бывшего главы Воткинского района Андрея Русинова. Как сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики, с января 2007 по декабрь 2008 года, являясь фактическим руководителем ОАО «Новая жизнь», он получил наиболее ликвидные земельные участки.

Злоупотребляя должностными полномочиями, экс-глава района стал обладателем земель стоимостью 1 788 610 рублей, а наименее ликвидные участки переданы в фонд перераспределения земель муниципального образования.

Свою вину Русинов признал в полном объёме, уголовное дело по его ходатайству рассмотрено в особом порядке без проведения судебного разбирательства. Напомним, что задержали его в сентябре 2017 года. 18 мая 2018 года приговорили к штрафу в 200 тыс. рублей, но по амнистии в честь 70-летия Победы освободили от наказания.