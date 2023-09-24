Первый в Удмуртии ракетно-космический класс появился в Воткинске

Воткинск. Удмуртия. Ученики пятого класса школы №1 Воткинска будут учиться в ракетно-космическом классе. Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Алексей Заметаев.

Такой опыт реализуется в Удмуртии впервые. А в целом по России сейчас открыто 140 космических классов в 30 регионах. В них школьники проходят обучение по новому перспективному направлению предпрофессиональной подготовки, отметил градоначальник.

Класс появился благодаря содействию Госкорпорации Роскосмос при поддержке АО «Воткинский завод». На открытии побывал руководитель предприятия Игорь Чурбанов, а также региональный директор дополнительного офиса Ижевского Приволжского филиала Промсвязьбанка Игорь Кудрявцев. Они пожелали ученикам интереса к учебе и осуществления мечты, сообщил Алексей Заметаев.