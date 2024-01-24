Выпускники российских школ могут поступить на Казачий бакалавриат

Москва. Первый Казачий бакалавриат появился в России. Пройти бесплатное обучение по его программам можно, получив грант, сообщает портал Казачество.ру.

Базой для подготовки интеллектуальной элиты казачьих войск стал Московский госуниверситет технологий и управления имени К. Г. Разумовского (МГУТУ). Помимо лекций, его студенты занимаются верховой ездой, посещают музеи и храмы, тренируются в парке Горького, стреляют в тире и учатся пилотированию дронов.

Казачий бакалавриат в МГУТУ открылся в сентябре 2023 года в рамках проекта «Первый Казачий университет». Для него были подготовлены уникальные программы. В частности, предусмотрены занятия по управлению БПЛА – для этого вуз закупил дроны, видеоочки, профессиональные пульты управления. А для будущих журналистов оборудована медиастудия с циклорамой. Есть и электронно-стрелковый тренажер с имитацией отдачи оружия, который помогает студентам обучаться стрельбе.

«Мы готовим интеллектуальный спецназ. Для этого даже привлекаем преподавателей из разных регионов», – подчеркнул проректор по развитию казачьей культуры вуза Александр Смирнов.

МГУТУ предоставляет абитуриентам возможность получить грант ректора на обучение. Для этого выпускник должен принять участие в конкурсе «Казачество на службе Отечеству». Победители будут бесплатно обучаться на одном из трех направлений первого в России Казачьего бакалавриата:

— государственное и муниципальное управление (профиль «Государственная политика в отношении казачества»);

— журналистика (профиль «Медиатехнологии и информационная политика казачества»);

— педагогическое образование (преподаватель истории, профиль «История, обществознание и этнокультура»).

Желающие выиграть грант ректора могут быть из любого региона России. При этом необходимо иметь документ об окончании школы или колледжа. Также участник конкурса должен сдать ЕГЭ по ряду предметов, которые необходимы для поступления на выбранный им профиль. Кроме того, следует подготовить конкурсную работу.

Как принять участие в конкурсе:

1. Зайти по ссылке.

2. Выбрать одно из трех направлений.

3. Определиться с темой и форматом – текстовый или мультимедийный.

4. Отправить готовую работу на grant-kazak@mgutum.ru.

5. Ждать очного этапа конкурса.

Все вопросы о поступлении можно задать по телефону +7 (962) 004-18-08.