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Российским школьникам запретили пользоваться мобильными телефонами на уроках

14:21, 06 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Российским школьникам запретили пользоваться мобильными телефонами на уроках
14:21, 06 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
466
0
#школа\n#образование\n#закон\n#Госдума\n#труд\n#обучение\n#смартфоны\n#гаджеты\n#мобильные телефоны
Фото: pxhere.com
466
0

Закон об этом приняла Госдума.

Москва. Использовать смартфоны и прочие средства мобильной связи ученикам во время уроков будет нельзя. Закон об этом приняла во втором и третьем чтениях Госдума, сообщает пресс-служба российского парламента.

Достать мобильник можно будет только для звонка в экстренных случаях. Кроме того, принятый депутатами закон о совершенствовании взаимодействия участников образовательного процесса возвращает в школы уроки труда. 

Как написал в своем канале в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин, «трудовое воспитание — неотъемлемая часть образовательного процесса. Если с детства ребенку прививать трудолюбие, то в будущем у него все будет хорошо», — отметил он. 

Также председатель законодательного органа пояснил, что запрет на смартфоны во время уроков поддержали все депутатские фракции. Его принятия уже давно добивались родители и педагоги, добавил Володин.

14:21, 06 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
466
0
#школа\n#образование\n#закон\n#Госдума\n#труд\n#обучение\n#смартфоны\n#гаджеты\n#мобильные телефоны