Российским школьникам запретили пользоваться мобильными телефонами на уроках

Москва. Использовать смартфоны и прочие средства мобильной связи ученикам во время уроков будет нельзя. Закон об этом приняла во втором и третьем чтениях Госдума, сообщает пресс-служба российского парламента.

Достать мобильник можно будет только для звонка в экстренных случаях. Кроме того, принятый депутатами закон о совершенствовании взаимодействия участников образовательного процесса возвращает в школы уроки труда.

Как написал в своем канале в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин, «трудовое воспитание — неотъемлемая часть образовательного процесса. Если с детства ребенку прививать трудолюбие, то в будущем у него все будет хорошо», — отметил он.

Также председатель законодательного органа пояснил, что запрет на смартфоны во время уроков поддержали все депутатские фракции. Его принятия уже давно добивались родители и педагоги, добавил Володин.