Ижевские подростки разработали проецирующий микроскоп

Оборудование позволяет проецировать полученное изображение на экран.
Ижевск. Удмуртия. Ученики академии «Калашников» разработали проецирующий микроскоп, позволяющий сразу нескольким людям наблюдать за микроорганизмами. Об этом сообщили глава республики Александр Бречалов.
Созданный прототип использует сфокусированный луч, который направляется на каплю раствора и проецирует полученное изображение на экран. Таким образом наблюдать за исследуемым материалом может сразу несколько человек. Такой микроскоп можно применять на уроках биологии.