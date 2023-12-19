Ижевская ДШИ №3 переедет в новое здание в сентябре 2024 года

Ижевск. Удмуртия. Новое здание детской школы искусств №3 в ижевском микрорайоне «Столичный» откроет свои двери в сентябре 2024 года.

По контракту строительство должно быть закончено в марте 2024 года, чтобы к сентябрю здесь создали все условия для занятий детей.

Рабочие завершили монтаж перегородок в подвале, подходит к концу замена окон, обустраивается вход. Фундамент здания гидроизолируется, внутри помещений подрядчик монтирует системы водо- и электроснабжения.

«Работы ведутся на всех четырех этажах. Готов к эксплуатации индивидуальный тепловой пункт. Планируем, что на следующей неделе в здании уже включим отопление. Готовится закупка лифтового оборудования, вентиляционных систем. Также будут установлены системы телерадиовещания, охранной и пожарной сигнализации, рабочие проведут планировку и благоустройство прилегающей территории», — рассказал начальник службы городского строительства Алексей Зиновьев.

Строительство нового здания детской школы искусств №3 началось ещё в 2013 году. Завершить работы в срок не позволили проблемы с финансированием. В 2020 году здание перешло в собственность города, однако первые средства на завершение стройки выделили лишь в апреле 2023 года — 115,7 млн рублей из городского бюджета. На мебель и покупку необходимого оборудования направят ещё 85 млн рублей.

«Школа в микрорайоне «Столичный» станет вторым объектом среди школ искусств города,, для которого специально был создан проект. Это будет совершенно новое современное пространство, которое, несомненно, станет местом притяжения и одаренных детей, и всех жителей ближайших микрорайонов. Для новой детской школы искусств будут приобретены музыкальные инструменты, в том числе — рояли и фортепьяно», — рассказала начальник Управления по культуре и туризму администрации Ижевска Татьяна Шитова.

Заниматься в школе смогут дети всех возрастов. В будущем могут быть организованы занятия для взрослых. В новом здании откроются отделения электронной музыки, хореографическое, хоровое, художественное, графического дизайна, классы живописи и изобразительного искусства.