Глазовский пединститут стал базой для создания учебно-педагогического округа

Глазов. Удмуртия. Глазовский педагогический институт имени Короленко стал базой для нового учебно-педагогического округа, объединивший Удмуртию и Кировскую область. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобра.

В 2024 году в России будет создано 8 новых учебно-педагогических округов на базе Алтайского, Армавирского, Благовещенского, Глазовского, Липецкого, Красноярского, Новосибирского и Тульского педагогических вузов. Каждый из вузов будет отвечать за непрерывное педагогическое образование в своём и ещё других регионах. Подписаны соответствующие соглашения.

Так, глазовский пединститут станет базой нового округа, объединивший Удмуртию и Кировскую область.