Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид Ижевский «Дом №1» Лонгрид

Глазовский пединститут стал базой для создания учебно-педагогического округа

10:30, 03 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Глазовский пединститут стал базой для создания учебно-педагогического округа
10:30, 03 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
276
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#образование
Фото: Медиацентр ГИПУ
276
0

Подписано трёхстороннее соглашение.

Глазов. Удмуртия. Глазовский педагогический институт имени Короленко стал базой для нового учебно-педагогического округа, объединивший Удмуртию и Кировскую область. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобра.

В 2024 году в России будет создано 8 новых учебно-педагогических округов на базе Алтайского, Армавирского, Благовещенского, Глазовского, Липецкого, Красноярского, Новосибирского и Тульского педагогических вузов. Каждый из вузов будет отвечать за непрерывное педагогическое образование в своём и ещё других регионах. Подписаны соответствующие соглашения.

Так, глазовский пединститут станет базой нового округа, объединивший Удмуртию и Кировскую область.

10:30, 03 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
276
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#образование