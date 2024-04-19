Минобрнауки: ректора Института русского языка отправили в отставку из-за мигрантов

Москва. Ректора Института русского языка имени Пушкина Наталью Трухановскую уволили в связи с выявленными в ходе проверки нарушениями. В частности, сотрудники вуза не выполняли свои обязанности при проведении экзаменов по русскому языку для желающих получить российское гражданство иностранцев, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Также сообщается, что исполняющим обязанности ректора вместо Трухановской назначен бывший проректор МГУ Никита Гусев.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что за проведение экзаменов на знание русского языка иностранцами несут прямую ответственность ректоры высших учебных заведений. Также он поручил с 1 мая 2024 года запретить участие в этом процессе коммерческих партнеров вузов.

Кроме того, увольнению Трухановской предшествовал скандал с возбуждением уголовного дела об организации незаконной миграции и выдаче фальшивых сертификатов о владении русским языком в Институте имени Пушкина. Были задержаны 5 подозреваемых, у них провели обыски.