В Ижевске после капитального ремонта открыли здание школы №63

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 15 января открылась капитально отремонтированная школа №63.

Работы здесь шли с мая по декабрь 2023 года. Школа №63 стала первой в Ижевске, которую обновили по программе «Модернизация школьных систем образования», разработанной партией «Единая Россия» по поручению президента России Владимира Путина.

Школа открылась торжественной линейкой, участие в которой принял глава регионального правительства Ярослав Семёнов.

«Выполнены все необходимые мероприятия по комплексной безопасности: заменена автоматическая пожарная сигнализация, установлены системы оповещения и управления эвакуацией людей, системы антитеррористического оповещения, охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, проведена модернизация системы видеонаблюдения, оборудован пост охраны. Мы сделали всё, чтобы школа была максимально безопасной», — рассказала заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Наталья Гвоздкова.

Рабочие выполнили внутреннюю перепланировку здания, отремонтировали отмостки, обновили помещения, лестничные марши, санузлы, полы, стены, заменили двери, окна и инженерные коммуникации. В спортзале уложен новый спортивный паркет, а также установлены новые баскетбольные щиты. Ещё отремонтировано помещение столовой и частично обновлено оборудование для приготовления еды.

Капитальный ремонт позволил модернизировать и учебный процесс. Появился медиацентр, центр робототехники, современный кабинет технологии, информационно-библиотечный центр и психолого-педагогический центр. Новое оборудование установлено в кабинетах физики, химии и биологии. Каждое помещение для занятий оснастили интерактивными досками. Преподаватели повысили свою квалификацию, пройдя обучение по внедрению современных методик в образовательный процесс.

Также была повышена доступность здания для детей с ОВЗ, уложен новый тротуар вдоль улицы Щорса, от Майской до 10 лет Октября.

«Школа наша была построена в 1960 году и, конечно же, ремонт был просто необходим. Капремонт позволил обновить помещения, мебель, технологическое оборудование, организовать новые лаборатории в кабинетах физики, химии, информатики, робототехники, открыть новые центры для реализации детских инициатив, оборудовать комнату психологической разгрузки для детей и педагогов. Активное участие во всех процессах принимали и родители - в обсуждении дизайнерских проектов, в приемке работ, подготовке школы к открытию», — рассказала директор школы № 63 Светлана Борисова.