Ижевская академия «Калашников» поддержит развитие дополнительного образования в ДНР

Ижевск. Удмуртия. Ижевская академия «Калашников» поддержит развитие сферы дополнительного образования в Донецкой народной республике. Делегация министерства образования ДНР лично посетила академию. Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба «Калашникова».

В ходе посещения академии гости из Донецка ознакомились с организацией учебного процесса в учреждении, посетили занятия профильных направлений, а также побывали в хай-тек цеху. Также делегация Минобра ДНР пообщалась с обучающимися, педагогами и представителями администрации учреждения.

Основной целью визита стало обсуждение вопроса о восстановлении системы образования ДНР.

По результатам встречи было принято решение о развитии партнерских отношений и обмене опытом.

«Нам важно, чтобы люди и дети Донецка знали, что концерн «Калашников» и Удмуртия вместе с ними. Что мы рядом и всегда поможем. Наша специфика – дополнительное образование детей, и за 4 года мы приобрели богатый опыт и готовы им делиться, рассказывать, показывать, объяснять и вместе создавать новые проекты и идеи. Коллеги неимоверно вдохновляют своей уверенностью в том, что совсем скоро дети Донецка смогут безопасно выбирать занятие по интересам, развиваться и расти как специалисты в каждом регионе нашей прекрасной страны. В этом важном деле мы – «Калашников» – рядом», — отметила директор ЧОУ ДПО академии «Калашников» Альфия Коньшина.