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Школа в микрорайоне «Столичный» в Ижевске перейдёт с республиканского подчинения на городское

15:42, 22 мая, 2018
Диана Ворончихина
15:42, 22 мая, 2018
Диана Ворончихина
1916
0
#дети\n#образование\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа
1916
0

При этом образовательное учреждение сохранит статус лицея.

Ижевск. Удмуртия. Школа в ижевском микрорайоне «Столичный» перейдёт с республиканского подчинения на городское. Как сообщила на пресс-конференции во вторник, 22 мая, журналистам министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова, учебное заведение сохранит статус лицея.

«Сейчас начинается работа по переводу с республиканского подчинения на городское. Кроме подчинённости по этой школе для родителей, для детей не изменится абсолютно ничего», - сказала Болотникова.

По её словам, причиной для принятия такого решения стали обращения родителей, которые проживают в «Столичном», с жалобами на то, что их детям не хватает мест в этом лицее, который является здесь единственным учреждением общего образования. Таким образом, с начала нового учебного года в школу на Кунгурцева, 19 будут принимать только тех детей, которые проживают в микрорайоне «Столичный». Изменения не коснутся ребят, которые уже учатся в этом лицее.

Отметим, что сегодня образование в данной школе получают не только городские школьники, но и дети из Республиканского лицея-интерната в селе Италмас. Как рассказала директор БУО ШИ Республиканский лицей-интернат Ирина Морозова, с 1 сентября 2018 года занятия для ребят из села в городе тоже прекратятся. Морозова отметила, что принятия таких мер недостаточно, чтобы обеспечить всех детей «Столичного» местами в школе, потому что микрорайон стремительно разрастается, но в ближайшей перспективе это существенно улучшит ситуацию. Так, школа сможет принимать ежегодно 100 человек.

И.о. заместителя главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков добавил, что переход лицея в городское подчинение приносит много плюсов. 

«Это позволяет более мобильно принимать решения по тем или иным вопросам: распределение детей, прием в школу», - сказал Чистяков.

Отметим, что в социальных сетях родители стали выражать беспокойство, что в связи с переходом школы в городское подчинение все оборудование классов будет перераспределено по школам Ижевска. Дмитрий Чистяков назвал это домыслами и ничего никуда перевозиться не будет.

«Никакой оптимизации штата, никакой передачи имущественного комплекса в другие общеобразовательные организации не будет», -  добавила начальник управления образования администрации Ижевска Светлана Петрова

Отметим, что вопрос изменения статуса школы только обсуждается, но власти планируют принять это решение к началу нового учебного года.

15:42, 22 мая, 2018
Диана Ворончихина
1916
0
#дети\n#образование\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа

 

 

 


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