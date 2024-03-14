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В Сарапуле появится школа креативных индустрий

14:05, 14 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Сарапуле появится школа креативных индустрий
14:05, 14 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
233
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#образование
Фото: Виктор Шестаков
233
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Таким образом расширятся возможности детской школы искусств №1.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле на базе детской школы искусств №1 (ДШИ №1) появится школа креативных индустрий. Об этом сообщил глава города Виктор Шестаков.

Школа откроет обучение по направлениям звукорежиссуры, электронной музыки, фото- и видеопроизводства. Проект победил на федеральном конкурсе «Придумано в России». Школа креативных индустрий откроется в правом крыле здания ДШИ №1. В апреле там начнётся ремонт, после которого в помещении установят специализированное оборудование.

Преподавательский состав пройдёт курсы повышения квалификации. Уже с сентября 2024 года школьники Сарапула смогут приступить к двухлетнему обучению, по итогам которого им выдадут сертификаты о допобразовании.

Напомним, первая школа креативных индустрий в Удмуртии открылась осенью 2023 года на базе ижевского цирка.

14:05, 14 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
233
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#образование