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Удмуртский госуниверситет оказался на четвёртой строчке в локальном рейтинге вузов ПФО

14:50, 20 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Удмуртский госуниверситет оказался на четвёртой строчке в локальном рейтинге вузов ПФО
14:50, 20 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
112
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование\n#рейтинг
Фото: ИА «Сусанин»
112
0

ИжГТУ расположился на девятой позиции.

Ижевск. Удмуртия. Рейтинговое агентство RAEX составило локальные рейтинги вузов по федеральным округам России. В таблице ПФО Удмуртию представили пять высших учебных заведений.

На четвёртом месте в рейтинге среди вузов ПФО оказался УдГУ, на девятом — ИжГТУ, Медакадения заняла 12-ю строчку, Аграрный университет — на 44-й.

Отметим, что рейтинг составляется на основе анализа данных, полученных из независимых объективных источников, без анкетирования вузов и проведения онлайн-опросов.

«Особое внимание уделено показателям, характеризующим условия для подготовки качественных кадров и региональную значимость вуза; снижен вес библиометрических критериев (научные публикации и их цитирование) и исключены показатели международной интеграции», — говорится в сообщении агентства RAEX.

Вузы оцениваются по трём показателям:

·        «Образование» — уровень подготовки зачисленных абитуриентов, кадровую обеспеченность вуза, конкурентоспособность магистратуры, многообразие образовательных программ, объем финансирования, результаты выступления обучающихся на российских студенческих олимпиадах;

·        «Наука» — общий и удельный исследовательский бюджет вуза, масштаб аспирантуры, количество защит диссертаций, библиометрические показатели;

·        «Общество» — демонстрирует вклад вуза в подготовку кадров для региона, долю обучающихся целевиков и студентов первого курса из других регионов, участие вуза в сетевых формах обучения, реализацию дополнительных профессиональных программ и программ профессионального обучения, финансирование науки бизнес-структурами, долю внебюджетного финансирования, частоту упоминаний вуза в СМИ, аудиторию сайта, количество подписчиков в социальных сетях и спортивные достижения вуза.

14:50, 20 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
112
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование\n#рейтинг