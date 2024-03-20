Удмуртский госуниверситет оказался на четвёртой строчке в локальном рейтинге вузов ПФО

Ижевск. Удмуртия. Рейтинговое агентство RAEX составило локальные рейтинги вузов по федеральным округам России. В таблице ПФО Удмуртию представили пять высших учебных заведений.

На четвёртом месте в рейтинге среди вузов ПФО оказался УдГУ, на девятом — ИжГТУ, Медакадения заняла 12-ю строчку, Аграрный университет — на 44-й.

Отметим, что рейтинг составляется на основе анализа данных, полученных из независимых объективных источников, без анкетирования вузов и проведения онлайн-опросов.

«Особое внимание уделено показателям, характеризующим условия для подготовки качественных кадров и региональную значимость вуза; снижен вес библиометрических критериев (научные публикации и их цитирование) и исключены показатели международной интеграции», — говорится в сообщении агентства RAEX.

Вузы оцениваются по трём показателям:

· «Образование» — уровень подготовки зачисленных абитуриентов, кадровую обеспеченность вуза, конкурентоспособность магистратуры, многообразие образовательных программ, объем финансирования, результаты выступления обучающихся на российских студенческих олимпиадах;

· «Наука» — общий и удельный исследовательский бюджет вуза, масштаб аспирантуры, количество защит диссертаций, библиометрические показатели;

· «Общество» — демонстрирует вклад вуза в подготовку кадров для региона, долю обучающихся целевиков и студентов первого курса из других регионов, участие вуза в сетевых формах обучения, реализацию дополнительных профессиональных программ и программ профессионального обучения, финансирование науки бизнес-структурами, долю внебюджетного финансирования, частоту упоминаний вуза в СМИ, аудиторию сайта, количество подписчиков в социальных сетях и спортивные достижения вуза.