В Игре вода держится на 46 участках.

Ижевск. Удмуртия. Количество затопленных паводком дворов в Удмуртии за сутки сократилось до 69. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

«В результате паводка в Удмуртии остаются подтопленными 69 придомовых территорий частных жилых домов в двух населённых пунктах – Игра и Кизнер. В целом это на 21 территорию меньше, чем днём ранее», - говорится в сообщении.

В Кизнере уровень воды составляет 5-10 см, затопленными остаются 23 двора. В Игре вода держится на 46 участках, уровень воды составляет 7-13 см.

Напомним, подтопление начались в Удмуртии 30 апреля. В связи с этим были введены режимы ЧС в Можге и Кизнере. После нормализации обстановки их сняли.