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      Фото с «Ижсталью», Илья Муромец-агрессор и стеклянный мост в Китае: что произошло минувшей ночью

      08:00, 22 декабря, 2017
      Анна Торхова
      08:00, 22 декабря, 2017
      Анна Торхова
      593
      0
      #Ижсталь\n#наркотики\n#Ижевск\n#Украина\n#торговля\n#хоккей\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#сказки\n#приговор
      Фото: wikimedia.org
      593
      0

      Рассказываем о событиях, которые произошли, пока вы спали.

      Ижевск Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! 22 декабря, долгожданная пятница постучалась в двери. Предлагаем начать этот последний рабочий день с традиционного утреннего обзора новостей.

      «Выходи гулять!»

      В рамках Всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять!» 22 декабря в 14:00 в Ижевске пройдёт праздничная программа «Новогодние забавы». Мероприятие состоится на бульваре Гоголя, сообщает пресс-служба города.

      Гости смогут поводить хоровод с Дед Морозом и Снегурочкой, посмотреть выступления творческих коллективов и поучаствовать в зимних подвижных играх.

      В настоящее время в сквере также устанавливают 10-метровую ель, которая вскоре заработает.

      #Ижстальаквалити

      В Инстаграме продолжается конкурс фотографий под хештегом #ИжстальАквалити. Желающие могут выложить свои изображения с символикой клуба. Дополнительные призы получат участники, которые упомянут на своих фотографиях спонсоров сталеваров - воду «AQUALITY». Конкурс закончится 25 декабря.

      Призы вручат лично хоккеисты команды в Ледовом дворце «Ижсталь».

      ХК "Ижсталь" совместно с нашим официальным поставщиком природной минеральной воды "AQUALITY" начинаем Конкурс фотографий в Instagram. Принимаются любые работы с отображением хоккейной темы в стиле "Ижсталь". Это могут быть портретные снимки, художественные, шуточные, с игроками и без, на матчах, дома или на улице - на выбор авторов. Дополнительные призы получат те участники, которые не забудут упомянуть в своих работах наших спонсоров воды "AQUALITY".Для участия в конкурсе нужно разместить свой снимок в Инстаграм с хештегом #ИжстальАквалити а также желательно перепостить с официальной страницы hcizhstal ссылку на этот конкурс.Ценные призы будут вручать хоккеисты команды в Ледовом дворце "Ижсталь", поэтому участникам стоит предусмотреть возможность личного присутствия на церемонии награждения.Срок окончания проведения конкурса -25 декабря 2017 года. В этот день будут подводиться итоги и определятся победители. День и время вручение призов будут согласованы с победителями отдельно.#ИжстальАквалити #Конкурс #Ижсталь #Ижевск #МояУдмуртия #удмуртиятерриторияспорта #призы

      127 Likes, 2 Comments - Хоккейный клуб "Ижсталь" (@hcizhstal) on Instagram: "ХК "Ижсталь" совместно с нашим официальным поставщиком природной минеральной воды "AQUALITY"..."

      Соловей-разбойник, не свисти:

      На Украине запретили продажу сказок о русских богатырях, ссылаясь на то, что эти произведения являются «пропагандой государства-агрессора». Ранее уже были запрещены на территории Украины книги: «Илья Муромец  и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях» и «Богатырские русские сказки», пишут РИА «Новости».

      Такая пропаганда служит «идеологической основой возвращения Украины в сферу доминирования государства-агрессора», - говорится в протоколе совещания экспертного совета Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

      Кроме того, ранее была запрещена продажа «Большой энциклопедии школьника», книги «Сталинград» Энтони Бивора и учебник «Я пишу правильно. От «Букваря» к умению красиво и грамотно писать».

      Заслужил:

      В России впервые в истории вынесли приговор в виде пожизненного заключения под стражу за торговлю наркотиками. Как пишет Газета ру, закон, по которому можно получить такой срок действует с 2012 года, но эта мера на практике была применена впервые.

      Жителя Таджикистана Шероли Табарова обвинили в контрабанде героина на территории России в особо крупных размерах. За торговлю веществами Табаров осужден уже во второй раз, в 2003 году его приговорили к 10 годам колонии.

      «По данным Генеральной прокуратуры России, в период с 2011 по 2014 год он вместе с 15 своими соотечественниками провез на территорию РФ около 700 кг героина. Правоохранительным органам России известно о как минимум четырех крупных поставках героина, каждая из которых составляла от 105 до 190 кг», - говорится в сообщении.

      Самый длинный мост в мире:

      В Китае достроили самый длинный в мире стеклянный мост. Несмотря на то, что он может выдержать до 2 тыс. человек, одновременно на него смогут зайти не более 500 человек, пишут Известия.

      Длина моста равна 488 м., а ширина составляет 2 м.Он соединяет две отвесные скалы в провинции Хунъягу около города Шицзячжуан.

      Для строительства использовали 1077 панелей прозрачного стекла. Вес объекта составляет примерно 70 т.

      08:00, 22 декабря, 2017
      Анна Торхова
      593
      0
      #Ижсталь\n#наркотики\n#Ижевск\n#Украина\n#торговля\n#хоккей\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#сказки\n#приговор

       

       

       

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