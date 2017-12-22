Фото с «Ижсталью», Илья Муромец-агрессор и стеклянный мост в Китае: что произошло минувшей ночью

Рассказываем о событиях, которые произошли, пока вы спали.

Ижевск Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! 22 декабря, долгожданная пятница постучалась в двери. Предлагаем начать этот последний рабочий день с традиционного утреннего обзора новостей.

«Выходи гулять!»

В рамках Всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять!» 22 декабря в 14:00 в Ижевске пройдёт праздничная программа «Новогодние забавы». Мероприятие состоится на бульваре Гоголя, сообщает пресс-служба города.

Гости смогут поводить хоровод с Дед Морозом и Снегурочкой, посмотреть выступления творческих коллективов и поучаствовать в зимних подвижных играх.

В настоящее время в сквере также устанавливают 10-метровую ель, которая вскоре заработает.

#Ижстальаквалити

В Инстаграме продолжается конкурс фотографий под хештегом #ИжстальАквалити. Желающие могут выложить свои изображения с символикой клуба. Дополнительные призы получат участники, которые упомянут на своих фотографиях спонсоров сталеваров - воду «AQUALITY». Конкурс закончится 25 декабря.

Призы вручат лично хоккеисты команды в Ледовом дворце «Ижсталь».

Соловей-разбойник, не свисти:

На Украине запретили продажу сказок о русских богатырях, ссылаясь на то, что эти произведения являются «пропагандой государства-агрессора». Ранее уже были запрещены на территории Украины книги: «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях» и «Богатырские русские сказки», пишут РИА «Новости».

Такая пропаганда служит «идеологической основой возвращения Украины в сферу доминирования государства-агрессора», - говорится в протоколе совещания экспертного совета Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.



Кроме того, ранее была запрещена продажа «Большой энциклопедии школьника», книги «Сталинград» Энтони Бивора и учебник «Я пишу правильно. От «Букваря» к умению красиво и грамотно писать».

Заслужил:

В России впервые в истории вынесли приговор в виде пожизненного заключения под стражу за торговлю наркотиками. Как пишет Газета ру, закон, по которому можно получить такой срок действует с 2012 года, но эта мера на практике была применена впервые.

Жителя Таджикистана Шероли Табарова обвинили в контрабанде героина на территории России в особо крупных размерах. За торговлю веществами Табаров осужден уже во второй раз, в 2003 году его приговорили к 10 годам колонии.

«По данным Генеральной прокуратуры России, в период с 2011 по 2014 год он вместе с 15 своими соотечественниками провез на территорию РФ около 700 кг героина. Правоохранительным органам России известно о как минимум четырех крупных поставках героина, каждая из которых составляла от 105 до 190 кг», - говорится в сообщении.

Самый длинный мост в мире:

В Китае достроили самый длинный в мире стеклянный мост. Несмотря на то, что он может выдержать до 2 тыс. человек, одновременно на него смогут зайти не более 500 человек, пишут Известия.

Длина моста равна 488 м., а ширина составляет 2 м.Он соединяет две отвесные скалы в провинции Хунъягу около города Шицзячжуан.

Для строительства использовали 1077 панелей прозрачного стекла. Вес объекта составляет примерно 70 т.