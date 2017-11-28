Два моста на подъездной дороге к Ижевску и Перми отремонтировали в Удмуртии

Мосты обновили через реки Бобинка и Колтымак.

Ижевск. Удмуртия. Два моста на подъездной дороге к Ижевску и Перми от трассы М-7 «Волга» отремонтировали в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

В Малопургинском районе реконструировали мост через реку Бобинка, а в Алнашском районе обновили строение над рекой Колтымак.

Дорожники отремонтировали опоры, балки, устроили деформационные швы, нанесли разметку, установили ограждения, а также выполнили другие сопутствующие работы.



