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      Два моста на подъездной дороге к Ижевску и Перми отремонтировали в Удмуртии

      10:35, 28 ноября, 2017
      10:35, 28 ноября, 2017
      7
      0
      #Алнаши\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#мост\n#ремонт
      Фото: пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»
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      Мосты обновили через реки Бобинка и Колтымак.

      Ижевск. Удмуртия. Два моста на подъездной дороге к Ижевску и Перми от трассы М-7 «Волга» отремонтировали в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

      В Малопургинском районе реконструировали мост через реку Бобинка, а в Алнашском районе обновили строение над рекой Колтымак.

      Дорожники отремонтировали опоры, балки, устроили деформационные швы, нанесли разметку, установили ограждения, а также выполнили другие сопутствующие работы. 

      КК_0167.jpg

      10:35, 28 ноября, 2017
      7
      0
      #Алнаши\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#мост\n#ремонт

       

       

       

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