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      Банки пойдут навстречу жильцам обрушившегося в Ижевске дома

      17:40, 10 ноября, 2017
      17:40, 10 ноября, 2017
      873
      0
      #Ижевск\n#банки\n#Удмуртия\n#помощь\n#происшествие
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      0

      Так, в Ижкомбанке ввели мораторий на списание процентов и платежей по кредитам.

      Ижевск. Удмуртия. Банки Ижевска пойдут навстречу жильцам дома, частично обрушившегося накануне на перекрестке улиц Удмуртской и 10 лет Октября. Как рассказал информационному агентству «Сусанин» заместитель директора Ижкомбанка Игорь Смышляев, финансовые организации знают о произошедшем. «Мы ввели мораторий на списание процентов и платежей по кредитам для клиентов, живущих по этому адресу. Для нуждающихся людей мы решим и проблему по погашению кредита», - отметил он.

      Игорь Смышляев сообщил, что банк спишет кредит одному из своих клиентов, из пострадавшего подъезда.

      Представитель Ижкомбанка также сообщил, что жильцам стоит обратиться в банки, в которых у них есть кредиты, поставить в известность о сложившейся ситуации и попросить «каникулы» или отсрочку. «В банках работают адекватные люди, они знают о своих клиентах и их проблемах. С банками нужно быть открытым и честным», - рассказал Игорь Смышляев.

      Что касается ипотеки, то в большинстве случаев заложенное имущество застраховано, и заемщики получат компенсацию.

      17:40, 10 ноября, 2017
      873
      0
      #Ижевск\n#банки\n#Удмуртия\n#помощь\n#происшествие

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