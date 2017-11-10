Банки пойдут навстречу жильцам обрушившегося в Ижевске дома

Так, в Ижкомбанке ввели мораторий на списание процентов и платежей по кредитам.

Ижевск. Удмуртия. Банки Ижевска пойдут навстречу жильцам дома, частично обрушившегося накануне на перекрестке улиц Удмуртской и 10 лет Октября. Как рассказал информационному агентству «Сусанин» заместитель директора Ижкомбанка Игорь Смышляев, финансовые организации знают о произошедшем. «Мы ввели мораторий на списание процентов и платежей по кредитам для клиентов, живущих по этому адресу. Для нуждающихся людей мы решим и проблему по погашению кредита», - отметил он.

Игорь Смышляев сообщил, что банк спишет кредит одному из своих клиентов, из пострадавшего подъезда.

Представитель Ижкомбанка также сообщил, что жильцам стоит обратиться в банки, в которых у них есть кредиты, поставить в известность о сложившейся ситуации и попросить «каникулы» или отсрочку. «В банках работают адекватные люди, они знают о своих клиентах и их проблемах. С банками нужно быть открытым и честным», - рассказал Игорь Смышляев.

Что касается ипотеки, то в большинстве случаев заложенное имущество застраховано, и заемщики получат компенсацию.