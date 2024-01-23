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На дороге «Завьялово-Каменное» сломался грузовик, перевозящий хлор

13:15, 23 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На дороге «Завьялово-Каменное» сломался грузовик, перевозящий хлор
13:15, 23 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#Госавтоинспекция\n#помощь\n#водители
Фото: скриншот видео МВД по Удмуртии
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Починить поломку водителю помогли сотрудники ДПС Удмуртии.

Завьялово. Удмуртия. Сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии помогли водителю грузовика с хлором устранить поломку и продолжить путь. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

Вечером во время патрулирования старший инспектор Илья Федотов и инспектор Леонид Лапин заметили припаркованный на обочине дороги «Завьялово-Каменное» грузовик с полуприцепом. Водитель автомобиля «МАН» рассказал, что перевозит хлор, но в пути у него сломалась электроника и машина не может ехать. 

Инспекторы ДПС помогли мужчине устранить неисправность. Также они сопроводили автомобиль с опасным грузом до места стоянки. 

Напомним, что ранее эти же сотрудники Госавтоинспекции на дороге «Завьялово-Каменное» помогли вытащить автомобиль «Лада» из сугроба. 

13:15, 23 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
161
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#Госавтоинспекция\n#помощь\n#водители