На дороге «Завьялово-Каменное» сломался грузовик, перевозящий хлор

Завьялово. Удмуртия. Сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии помогли водителю грузовика с хлором устранить поломку и продолжить путь. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Вечером во время патрулирования старший инспектор Илья Федотов и инспектор Леонид Лапин заметили припаркованный на обочине дороги «Завьялово-Каменное» грузовик с полуприцепом. Водитель автомобиля «МАН» рассказал, что перевозит хлор, но в пути у него сломалась электроника и машина не может ехать.

Инспекторы ДПС помогли мужчине устранить неисправность. Также они сопроводили автомобиль с опасным грузом до места стоянки.

Напомним, что ранее эти же сотрудники Госавтоинспекции на дороге «Завьялово-Каменное» помогли вытащить автомобиль «Лада» из сугроба.