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Хирурги Ижевска прооперировали бойца СВО и извлекли два осколка

09:40, 18 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Хирурги Ижевска прооперировали бойца СВО и извлекли два осколка
09:40, 18 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
95
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#помощь
Фото: vk.com/a.brechalov
95
0

Мужчина получил ранение шеи и грудной клетки.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске хирурги ГКБ №9 успешно прооперировали раненного в бою участника СВО. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.  

Роман получил серьёзное ранение шеи и грудной клетки. На передовой ему оказали экстренную помощь, а затем отправили в военный госпиталь Удмуртии на лечение. 

После того, как мужчина пошёл на поправку, врачи решились извлечь осколки, которые застряли у него в шее и над ключицей. Операцию проводили торакальные хирурги Максим Мясников и Иван Ворончихин, также им помогали анестезиологи и врачи лучевой и ультразвуковой диагностики. 

Отмечается, что операция выдалась сложной. От врачей требовалась максимальная осторожность, так как осколки находились близко к крупным сосудам. В результате хирурги извлекли два инородных тела диаметром около 5 мм каждый. 

В настоящий момент Роман уже находится дома с семьёй. 

09:40, 18 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
95
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#помощь