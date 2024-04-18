Хирурги Ижевска прооперировали бойца СВО и извлекли два осколка

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске хирурги ГКБ №9 успешно прооперировали раненного в бою участника СВО. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Роман получил серьёзное ранение шеи и грудной клетки. На передовой ему оказали экстренную помощь, а затем отправили в военный госпиталь Удмуртии на лечение.

После того, как мужчина пошёл на поправку, врачи решились извлечь осколки, которые застряли у него в шее и над ключицей. Операцию проводили торакальные хирурги Максим Мясников и Иван Ворончихин, также им помогали анестезиологи и врачи лучевой и ультразвуковой диагностики.

Отмечается, что операция выдалась сложной. От врачей требовалась максимальная осторожность, так как осколки находились близко к крупным сосудам. В результате хирурги извлекли два инородных тела диаметром около 5 мм каждый.

В настоящий момент Роман уже находится дома с семьёй.