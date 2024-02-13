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Три раза за минувшие сутки спасатели Удмуртии обеспечили жильцам доступ в их квартиры

11:50, 13 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Три раза за минувшие сутки спасатели Удмуртии обеспечили жильцам доступ в их квартиры
11:50, 13 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
48
0
#Ижевск\n#Сарапул\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#спасатели\n#помощь
Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
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Они помогли родителям с ребёнком, бабушке и мужчине, страдающему диабетом.

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки спасатели Удмуртии три раза помогли местным жителям попасть в их квартир или выбраться из них. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии. 

Сначала специалисты выехали на звонок пожилой женщины, которая живёт на улице Спортивной в Ижевске. Замок двери заклинило и бабушка не могла выйти из квартиры. Для обеспечения доступа спасатели использовали слесарный инструмент. 

В Сарапуле они помогли родителям открыть квартиру на улице Дубровской, в которой находился ребёнок 2013 года рождения. После того, как взрослые попали домой, выяснилось, что ребёнок не открывал дверь, потому что спал. 

В 18:13 спасателей Воткинска вызвали на улицу Павлова. В запертой изнутри квартире находился мужчина диабетик 1951 года рождения, но он не мог открыть дверь. Спасатели обеспечили доступ в квартиру. Мужчина находился в сознании, ему вызвали скорую помощь. 

Сотрудники Поисково-спасательной службы просят жителей Удмуртии не оставлять пожилых, маломобильных или больных родственников и маленьких детей одних в квартире. В экстренной ситуации обратиться за помощью следует по телефону «112». 

11:50, 13 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
48
0
#Ижевск\n#Сарапул\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#спасатели\n#помощь