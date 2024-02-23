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Житель Ижевска купил автомобиль повышенной проходимости для бойцов СВО

15:44, 23 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Житель Ижевска купил автомобиль повышенной проходимости для бойцов СВО
15:44, 23 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
219
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спецоперация\n#помощь
Фото: скриншот видео «Народного фронта»
219
0

Мужчина попросил передать машину членов «Народного фронта».

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанин купил автомобиль повышенной проходимости «Нива» для участников спецоперации. Об этом сообщается в группе общественного движения «Народный фронт Удмуртской Республики» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что Андрей Берестов купил необходимую на передовой машину на собственные сбережения. Он попросил членов «Народного фронта» доставить транспорт в зону СВО.

Андрей Берестов пояснил, что не смог остаться в стороне и поступил по велению своего сердца и совести.

Это не первая машина, которую посылают жители Удмуртии бойцам спецоперации. Но, несмотря на это, потребность в транспорте остается высокой.

«Благодарим Андрея Берестова за его инициативу и каждого, кто вносит свой посильный вклад в дело общей победы!», — заявили члены общественного движения «Народный фронт Удмуртской Республики». 

15:44, 23 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
219
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спецоперация\n#помощь