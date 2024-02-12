В Удмуртии жилье ветеранов СВО с инвалидностью адаптируют под их потребности

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии для бойцов СВО, которые получили серьезные травмы и ранения, обустроят квартиры и дома в соответствии с их потребностями. Об этом сообщает пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии.

На прошлой неделе комиссия по адаптации работала в Каракулинском районе. Местный житель Роберт Иштуганов во время боя потерял ногу и сейчас передвигается на коляске. Мужчина живет один, сам готовит и убирает жилье.

«Купил вертикальный моющий пылесос, удобно. Мне бы дверь в комнату убрать, сделать арку, и расширить дверь в ванную, чтобы я мог без проблем заезжать», — попросил Роберт Иштуганов.

В рамках проекта в домах ветеранов специалисты заменяют дверные блоки, устанавливают систему «умный дом», специализированную кухонную мебель и столы, у которых можно менять высоту рабочей поверхности. Все работы проводятся за счёт средств фонда «Защитники Отечества».

Подать заявку могут бойцы, которые в ходе СВО потеряли зрение или слух, у которых ампутировали верхние или нижние конечности, а также инвалиды, передвигающиеся на колясках, люди с заболеванием опорно-двигательного аппарата или лежачие и паллиативные больные.

Для участия в программе нужно обратиться к своему социальному координатору. Специалисты обследуют жильё ветерана и определят необходимый перечень работ. Заключение и другие документы будут отправлены в центральный аппарат фонда в Москве, где и будет принято окончательное решение.

Больше информации о проекте можно узнать в филиале фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии в Ижевске на улице Карла Маркса, 242. Также можно позвонить по телефону 8 (3412) 27-19-40.