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Спасатели Ижевска достали голубя из вентиляции многоквартирного дома

10:20, 09 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Спасатели Ижевска достали голубя из вентиляции многоквартирного дома
10:20, 09 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#спасатели\n#птицы\n#помощь
Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
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Жители квартиры не могли освободить птицу самостоятельно.

Ижевск. Удмуртия. Спасатели Ижевска помогли голубю, который застрял в вентиляции. Об этом в своих соцсетях сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии. 

Ранее спасателям поступила информация, что в вентиляции одной из квартир многоэтажного дома по улице Степана Разина застряла птица. Жильцы не смогли самостоятельно освободить голубя и вызвали специалистов. 

Сотрудники Поисково-спасательной службы сразу выехали на место и смогли извлечь птицу из вентиляции. В результате голубя отпустили на волю.

Жителям Удмуртии напоминают, что при чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру «112».  

10:20, 09 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
160
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спасатели\n#птицы\n#помощь