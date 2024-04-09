Спасатели Ижевска достали голубя из вентиляции многоквартирного дома

Ижевск. Удмуртия. Спасатели Ижевска помогли голубю, который застрял в вентиляции. Об этом в своих соцсетях сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Ранее спасателям поступила информация, что в вентиляции одной из квартир многоэтажного дома по улице Степана Разина застряла птица. Жильцы не смогли самостоятельно освободить голубя и вызвали специалистов.

Сотрудники Поисково-спасательной службы сразу выехали на место и смогли извлечь птицу из вентиляции. В результате голубя отпустили на волю.

Жителям Удмуртии напоминают, что при чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру «112».