Кабинет медико-социальной помощи беременным появился в Ижевской городской поликлинике №10

Ижевск. Удмуртия. В городской поликлинике Ижевска №10 открыли кабинет медико-социальной помощи беременным женщинам. Об этом в своём телеграм-канале рассказал министр здравоохранения республики Сергей Багин.

Кабинет создали при поддержке Ижевской и Удмуртской Епархии и митрополита Викторина. Он начал работать с 5 апреля.

В кабинете медико-социальной помощи создали почти домашнюю обстановку. Здесь женщины, которые потеряли рёбенка или решают — вынашивать плод или прервать беременность, а также испытывающие социальные и психологические сложности — смогут пообщаться с нужными специалистами.

Отмечается, что в 2023 году благодаря работе врачей, психологов и общественников в Удмуртии на 29% сократилось количество абортов без медицинских показаний. В результате 673 женщины решили сохранить беременность.

В Год семьи планируется открыть несколько подобных кабинетов в медорганизациях региона.