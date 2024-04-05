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Кабинет медико-социальной помощи беременным появился в Ижевской городской поликлинике №10

17:38, 05 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Кабинет медико-социальной помощи беременным появился в Ижевской городской поликлинике №10
17:38, 05 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
64
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#помощь\n#беременность\n#женщины
Фото: t.me/dr_bagin
64
0

Сюда могут обращаться женщины, которым требуется психологическая помощь.

Ижевск. Удмуртия. В городской поликлинике Ижевска №10 открыли кабинет медико-социальной помощи беременным женщинам. Об этом в своём телеграм-канале рассказал министр здравоохранения республики Сергей Багин. 

Кабинет создали при поддержке Ижевской и Удмуртской Епархии и митрополита Викторина. Он начал работать с 5 апреля. 

В кабинете медико-социальной помощи создали почти домашнюю обстановку. Здесь женщины, которые потеряли рёбенка или решают — вынашивать плод или прервать беременность, а также испытывающие социальные и психологические сложности — смогут пообщаться с нужными специалистами. 

Отмечается, что в 2023 году благодаря работе врачей, психологов и общественников в Удмуртии на 29% сократилось количество абортов без медицинских показаний. В результате 673 женщины решили сохранить беременность.

В Год семьи планируется открыть несколько подобных кабинетов в медорганизациях региона.  

17:38, 05 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
64
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#помощь\n#беременность\n#женщины