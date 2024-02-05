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Жители Малопургинского района начали изготавливать перевязочные материалы для раненых бойцов СВО

12:30, 05 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жители Малопургинского района начали изготавливать перевязочные материалы для раненых бойцов СВО
12:30, 05 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
176
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#СВО\n#помощь
Фото: пресс-служба администрации Малопургинского района
176
0

Их передадут в военные госпитали.

Малая Пурга. Удмуртия. Жители Малопургинского района учатся изготавливать перевязочные материалы для раненых бойцов СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации района. 

Ветеранские организации деревень Баграш-Бигра, Курчум-Норья, Старая Монья и села Малая Пурга решили облегчить работу врачей и помочь раненым участникам спецоперации. В своих населённых пунктах неравнодушные люди объявили сбор средств на закупку марли, а потом начали изготавливать перевязочные материалы.

«У вас здесь очень нацеленная аудитория собралась. Одних медицинских сестёр собралось аж 8 человек! Процесс не сложный, особых навыков и умений здесь не требуется, главное — желание помочь», — заявил волонтер общественного движения «Ижевск-фронту» Николай Макаров. 

При изготовлении перевязочных материалов ветераны следят, чтобы нигде не торчали края и нитки, что очень важно. Все изделия планируется отдать военным госпиталям. 

12:30, 05 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
176
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#СВО\n#помощь