Жители Малопургинского района начали изготавливать перевязочные материалы для раненых бойцов СВО

Малая Пурга. Удмуртия. Жители Малопургинского района учатся изготавливать перевязочные материалы для раненых бойцов СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Ветеранские организации деревень Баграш-Бигра, Курчум-Норья, Старая Монья и села Малая Пурга решили облегчить работу врачей и помочь раненым участникам спецоперации. В своих населённых пунктах неравнодушные люди объявили сбор средств на закупку марли, а потом начали изготавливать перевязочные материалы.

«У вас здесь очень нацеленная аудитория собралась. Одних медицинских сестёр собралось аж 8 человек! Процесс не сложный, особых навыков и умений здесь не требуется, главное — желание помочь», — заявил волонтер общественного движения «Ижевск-фронту» Николай Макаров.

При изготовлении перевязочных материалов ветераны следят, чтобы нигде не торчали края и нитки, что очень важно. Все изделия планируется отдать военным госпиталям.