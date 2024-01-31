Жителей Удмуртии просят помочь убрать снег с вольеров в приюте для бездомных животных

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска просят помочь приюту для бездомных животных «Кот и пёс» в очистке крыш вольеров от снега. Об этом сообщается в соцсетях приюта.

Из-за снегопадов на крышах вольеров для собак скопилось много снега. Сотрудники приюта опасаются, что крыши не выдержат его вес и упадут на животных или людей. В одном вольере уже сломалась стойка, в результате чего крыша провалилась.

Сотрудники учреждения не справляются с уборкой снега и просят совершеннолетних горожан помочь им. Неравнодушных людей ждут в любой день недели с 09:00 до 16:00. Наличие своих лопат приветствуется.

Задать интересующие вопросы можно в обсуждении или по телефону 8 (912) 873-97-65.