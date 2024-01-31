Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид

Жителей Удмуртии просят помочь убрать снег с вольеров в приюте для бездомных животных

10:00, 31 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жителей Удмуртии просят помочь убрать снег с вольеров в приюте для бездомных животных
10:00, 31 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
74
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#животные\n#приют Кот и Пёс\n#помощь\n#уборка снега
Фото: приют для бездомных животных «Кот и пёс»
74
0

В одном месте уже провалилась крыша.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска просят помочь приюту для бездомных животных «Кот и пёс» в очистке крыш вольеров от снега. Об этом сообщается в соцсетях приюта.

Из-за снегопадов на крышах вольеров для собак скопилось много снега. Сотрудники приюта опасаются, что крыши не выдержат его вес и упадут на животных или людей. В одном вольере уже сломалась стойка, в результате чего крыша провалилась.

Сотрудники учреждения не справляются с уборкой снега и просят совершеннолетних горожан помочь им. Неравнодушных людей ждут в любой день недели с 09:00 до 16:00. Наличие своих лопат приветствуется.

Задать интересующие вопросы можно в обсуждении или по телефону 8 (912) 873-97-65. 

10:00, 31 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
74
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#животные\n#приют Кот и Пёс\n#помощь\n#уборка снега