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Евросоюз принял программу помощи Украине на 50 миллиардов евро

16:12, 01 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Евросоюз принял программу помощи Украине на 50 миллиардов евро
16:12, 01 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
77
0
#Евросоюз\n#Украина\n#Бельгия\n#Венгрия\n#политика\n#власть\n#деньги\n#помощь\n#кредиты\n#гранты\n#спецоперация\n#СВО
Фото: pxhere.com
77
0

Она рассчитана на 4 года.

Брюссель. Бельгия. Саммит ЕС одобрил четырехлетнюю программу помощи Украине в размере 50 млрд евро. Как заявил председатель Евросовета Шарль Мишель, ее поддержали все 27 стран, пишет Коммерсантъ со ссылкой на Reuters. 

По данным источников агентства, транши из этой суммы на каждый год будут пересматриваться и утверждаться. Ранее на таком варианте настояла Венгрия, в целом не одобряющая поддержку Киева, и выдвинувшая ряд своих условий. При этом помощь ЕС для Будапешта пока остается замороженной, несмотря на его уступки Брюсселю. 

Как сообщалось ранее, 17 млрд евро из общей суммы предполагается выделить в виде грантов, 33 млрд — в кредит. Всего с начала спецоперации ЕС направил Киеву различной помощи на 85 млрд евро.

16:12, 01 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
77
0
#Евросоюз\n#Украина\n#Бельгия\n#Венгрия\n#политика\n#власть\n#деньги\n#помощь\n#кредиты\n#гранты\n#спецоперация\n#СВО