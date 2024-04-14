Жители и предприниматели Удмуртии отправят в Оренбуржье около тонны кормов для животных

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии решили помочь заводчикам из пострадавшей от паводка Оренбургской области прокормить домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Ранее владелец ижевской компании «ЭКО СТИЛЬ» Сергей Поздеев увидел в соцсетях сообщения заводчиков породистых собак из Оренбурга с просьбой о помощи животным. Люди с питомцами смогли эвакуироваться, но их дома и вольеры оказались затоплены. Также под водой остались запасы кормов.

Сергей Поздеев связался с некоторыми из пострадавших и выяснил, что они теперь не могут прокормить животных. В результате предприниматель организовал сбор средств и кормов для домашних питомцев.

«Я считаю, бизнес — это не только возможность заработать деньги, но и способ помочь кому-то. Сегодня кошки и собаки для многих стали полноценными членами семьи, оставить их в беде мы не можем», — отметил Сергей Поздеев.

Первый вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова рассказала, что за один день удалось собрать более 850 кг груза. По данным на 13 апреля, уже собрано около 1 т кормов и средств для домашних животных.

Все вещи увезут в Оренбуржье в два захода. Первая отправка состоится 15 апреля.

Сбор зоотоваров продлится до 21 апреля. Принести корма и другие вещи для домашних любимцев можно на склад компании «ЭКО СТИЛЬ» на улице Кирзаводской, 12А в Ижевске. Информацию также можно уточнить по телефону 8 (912) 740-26-46.

Напомним, что в столице Удмуртии на улице Наговицына, 9 также работает пункт для сбора средств пострадавшим от паводка в Оренбургской области.