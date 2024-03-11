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Спасатели Сарапула помогли ребенку выбраться из стульчика для кормления

09:40, 11 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Спасатели Сарапула помогли ребенку выбраться из стульчика для кормления
09:40, 11 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
60
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#помощь\n#дети
Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
60
0

Голова трёхлетнего мальчика застряла между сиденьем и подставкой под стол.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле спасатели помогли ребёнку, который застрял в стульчике для кормления. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии. 

Инцидент произошёл 10 марта по улице 4-й Зелёный проезд. Трёхлетний мальчик попытался слезть со стула через низ, в результате чего его голова застряла между сиденьем и подставкой под столик. 

Малыша получилось освободить только с помощью слесарного инструмента. Ребёнок не пострадал, ему не потребовалась медицинская помощь. 

09:40, 11 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
60
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#помощь\n#дети