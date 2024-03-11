Спасатели Сарапула помогли ребенку выбраться из стульчика для кормления

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле спасатели помогли ребёнку, который застрял в стульчике для кормления. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Инцидент произошёл 10 марта по улице 4-й Зелёный проезд. Трёхлетний мальчик попытался слезть со стула через низ, в результате чего его голова застряла между сиденьем и подставкой под столик.

Малыша получилось освободить только с помощью слесарного инструмента. Ребёнок не пострадал, ему не потребовалась медицинская помощь.