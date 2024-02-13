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Законопроект о помощи Украине и Израилю в 95 миллиардов долларов одобрил Сенат США

17:26, 13 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Законопроект о помощи Украине и Израилю в 95 миллиардов долларов одобрил Сенат США
17:26, 13 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
249
0
#США\n#Украина\n#Израиль\n#помощь\n#деньги\n#партии\n#политика
Фото: pxhere.com
249
0

Документу предстоит пройти голосование в Палате представителей.

Вашингтон. США. Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,34 млрд долларов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на агентство Reuters.

Теперь он будет направлен в Палату представителей. Однако там он встретит холодный прием. Имеющие в Конгрессе сильные позиции республиканцы увязывают принятие данного документа с выделением средств на борьбу с нелегальной миграцией из Мексики. Этот проект, в свою очередь, торпедируют демократы, избирателями которых являются в значительной степени выходцы из Латинской Америки. 

Напомним, республиканцы сумели отложить принятие законопроекта о помощи сателлитам США перед уходом Конгресса на рождественские каникулы. Согласно ему, 60 млрд долларов предполагается направить Украине, 14,1 млрд — Израилю.

17:26, 13 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
249
0
#США\n#Украина\n#Израиль\n#помощь\n#деньги\n#партии\n#политика