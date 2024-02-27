Евросоюз выделит Украине в течение 4 лет 50 миллиардов евро

Брюссель. Бельгия. В течение ближайших 4 лет Украина получит от ЕС финансовую помощь в размере 50 млрд евро. Решение принято Европарламентом, пишет Коммерсантъ.

При этом 536 евродепутатов поддержали законопроект, против проголосовали 40.

Ранее выделение этого пакета помощи было одобрено на саммите ЕС. 17 млрд евро из общей суммы предполагается предоставить в виде грантов, 33 млрд — в кредит. Деньги будут направляться ежегодно отдельными траншами. При этом ни одна из стран не сможет наложить на проект вето.

Ранее Венгрия несколько месяцев блокировала выделение этих средств, но в итоге получила гарантии «разумного использования» и изменила свою позицию. Всего с начала спецоперации ЕС направил Киеву различной помощи на 85 млрд евро.