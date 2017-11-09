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      Изменились телефоны «горячей линии» по вопросам обрушения жилого дома в Ижевске

      Сообщения о минировании не подтвердились в Ижевске

      20:36, 09 ноября, 2017
      20:36, 09 ноября, 2017
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      #общество\n#Ижевск\n#происшествие
      Фото: facebook.com Tanya Kuznetsova
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      Ранее сообщалось об эвакуации одной из школ Ижевска и торговых центров.

      Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Росгвардии проверили сообщения о минировании школы и торговых центров в Ижевске. Как рассказал журналистам замначальника управления Росгвардии по Удмуртской Республике Николай Мерзляков, информация о заложенных устройствах не подтвердилась.

      «К нам поступают сейчас звонки, что заминированы торговые центры, школы и так далее. <…> Информация о минировании не подтвердилась», - сказал он.

      Напомним, что уголовным кодексом предусмотрена ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Хулиганам грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей или обязательные или исправительные работы, либо ограничение свободы и арест.

      20:36, 09 ноября, 2017
      948
      0
      #общество\n#Ижевск\n#происшествие

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