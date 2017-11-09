Сообщения о минировании не подтвердились в Ижевске

Ранее сообщалось об эвакуации одной из школ Ижевска и торговых центров.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Росгвардии проверили сообщения о минировании школы и торговых центров в Ижевске. Как рассказал журналистам замначальника управления Росгвардии по Удмуртской Республике Николай Мерзляков, информация о заложенных устройствах не подтвердилась.

«К нам поступают сейчас звонки, что заминированы торговые центры, школы и так далее. <…> Информация о минировании не подтвердилась», - сказал он.

Напомним, что уголовным кодексом предусмотрена ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Хулиганам грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей или обязательные или исправительные работы, либо ограничение свободы и арест.