Уголовное дело вице-спикера Гордумы Ижевска Василия Шаталова передали в Устиновский суд

В настоящее время Шаталов находится под стражей, а его жена – под домашним арестом.

Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело бывшего заместителя председателя Городской думы Ижевска Василия Шаталова и его супруги Яны Кузнецовой передали в Устиновский районный суд. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, Шаталова и Кузнецову обвиняют в крупном мошенничестве. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»). По версии следствия, Шаталов, будучи зампредом ижевской думы, похитил более 28 млн рублей из местного бюджета. Деньги предназначались для развития конного спорта в регионе. Правоохранители полагают, что в совершении преступления Шаталову помогала его жена, которая являлась директором Детско-юношеской школы по конному спорту Ижевска.

Предварительное заседание откладывалось по причине болезни Шаталова уже дважды. После этого суд решил провести выездное судебное заседание в больнице исправительной колонии №8 в поселке Хохряки. Однако сюда не явилась супруга бывшего депутата.

В настоящее время Шаталов находится под стражей, а его жена – под домашним арестом.