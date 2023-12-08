В 2024 году к централизованной службе скорой помощи Удмуртии присоединятся Воткинский и Шарканский районы

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году к централизованной службе скорой помощи присоединятся Воткинский и Шарканский районы. Об этом глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил в ходе Прямой линии 7 декабря.

«Физически машины и бригады остались на прежних местах, время доезда до пациента не меняется. В 2024 году к централизованной службе должны присоединиться Воткинский и Шарканский районы — и у нас будет единая республиканская служба скорой помощи», — отметил Александр Бречалов.

На данный момент созданы уже 6 скорых медицинских округов — Ижевский, Сарапульский, Можгинский, Игринский, Увинский и Глазовский. На окружных центральных подстанциях работаю диспетчерские службы. В режиме реального времени они видят все машины, и направляют на вызов ближайшую.

Также во время трансляции главе задала вопрос жительница посёлка Новый Воткинского района по поводу закрытия пункта скорой помощи. Александр Бречалов ответил, что таких планов нет.

«Никаких планов по закрытию пункта скорой помощи в поселке Новый нет и не будет. В поселке проживает около 5 тысяч человек. Здесь есть школы, детские сады и крупные предприятия. При этом Новый удален от районного центра и находится на оживленной трассе. Пункт скорой помощи в поселке необходим, он остается работать, ничего не меняется», — заявил глава Удмуртии.

Он подчеркнул , что централизация службы скорой помощи в Удмуртии ведётся с 2020 года, и по этой теме часто появлялись слухи, которые вводили людей в заблуждение. Также Александр Бречалов добавил, что никакого сокращения количества машин и бригад не проводится.

На сегодняшний день в Удмуртии работает более тысячи врачей, фельдшеров, диспетчеров, медсестёр и водителей. Ежедневно они оказывают помощь в количестве 126 бригад, совершающих до 1500 выездов.

В 2023 году за счёт федеральных средств, в том числе нацпроектов, инициированных Владимиром Путиным, в республику поступило 12 новых автомобилей, а до конца декабря автопарк пополнится ещё 17 машинами скорой помощи.