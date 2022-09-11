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Александр Бречалов набирает 60,53% голосов на выборах в Удмуртии после обработки 9,91% протоколов

23:43, 11 сентября, 2022
Анна Торхова
Александр Бречалов набирает 60,53% голосов на выборах в Удмуртии после обработки 9,91% протоколов
23:43, 11 сентября, 2022
Анна Торхова
159
0
#Удмуртия\n#выборы
Фото: ИА «Сусанин»
159
0

На втором месте идёт представитель КПРФ.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии после обработки 9,91% протоколов в лидерах остаётся Александр Бречалов, представляющий партию «Единая Россия». Предварительные данные приводит ЦИК России.

У действующего главы насчитывается 60,53% голосов или 28 904. За ним идёт представитель КПРФ Александр Сыров - 19,71% или 9411 голосов. Тимур Ягафаров от ЛДПР набирает 13,32% (6359), а Вадим Белоусов от партии «Справедливая Россия - За правду» - 3,78%.

Напомним, после обработки менее 1% протоколов действующий глава имел 60,92% голосов.

23:43, 11 сентября, 2022
Анна Торхова
159
0
#Удмуртия\n#выборы