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После обработки менее 1% протоколов на выборах в Удмуртии лидирует Бречалов

22:05, 11 сентября, 2022
Анна Торхова
После обработки менее 1% протоколов на выборах в Удмуртии лидирует Бречалов
22:05, 11 сентября, 2022
Анна Торхова
175
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы
Фото: ИА «Сусанин»
175
0

У него почти 61% голосов.

Ижевск. Удмуртия. После обработки 0,09% протоколов, на выборах главы Удмуртии лидирует Александр Бречалов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦИК России.

Действующий глава набирает 60,92% голосов из обработанных листков. На втором месте Тимур Ягафаров от ЛДПР - 18,39%. Закрывает тройку Александр Сыров от КПРФ - 13,79%. Меньше всего поддержки получил Вадим Белоусов от партии «Справедливая Россия - За правду» - 6,9%.

Напомним, Александр Бречалов выдвигался от партии «Единая Россия». 

На выборах в Госсовет региона после обработки 0,17% протоколов лидирует «Единая Россия» с 47,73% голосов. ЛДПР набирает 23,48%, «Справедливая Россия - За правду» получает 15,15%, КПРФ - 9,09%. Остальные партии получили менее 3% голосов.

По данным на 18:00, явка на выборах в Удмуртии составила 37,48%.

22:05, 11 сентября, 2022
Анна Торхова
175
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы