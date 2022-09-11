После обработки менее 1% протоколов на выборах в Удмуртии лидирует Бречалов

Ижевск. Удмуртия. После обработки 0,09% протоколов, на выборах главы Удмуртии лидирует Александр Бречалов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦИК России.



Действующий глава набирает 60,92% голосов из обработанных листков. На втором месте Тимур Ягафаров от ЛДПР - 18,39%. Закрывает тройку Александр Сыров от КПРФ - 13,79%. Меньше всего поддержки получил Вадим Белоусов от партии «Справедливая Россия - За правду» - 6,9%.

Напомним, Александр Бречалов выдвигался от партии «Единая Россия».

На выборах в Госсовет региона после обработки 0,17% протоколов лидирует «Единая Россия» с 47,73% голосов. ЛДПР набирает 23,48%, «Справедливая Россия - За правду» получает 15,15%, КПРФ - 9,09%. Остальные партии получили менее 3% голосов.

По данным на 18:00, явка на выборах в Удмуртии составила 37,48%.